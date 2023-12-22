Загарбники намагаються перехопити ініціативу на полі бою, поділилися в Інституту ведення війни.

Російські окупанти у період найскладнішого - осінньо-зимового сезону, вздовж усієї лінії фронту на сході української держави розпочали локалізовані наступальні операції, щоб перехопити та втримати ініціативу.

Супротивники, імовірно, "намагатимуться підтримувати чи посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як робили це взимку 2022–2023 року", йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

"Російські війська розпочали локалізовані наступальні операції вздовж усієї лінії фронту на сході України в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону. Таким чином агресор намагається перехопити й утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів...", - зазначили аналітики.

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Увечері 21 грудня Генштаб Збройних сил України повідомив, що вороги намагалися атакувати наших захисників на низці напрямків на сході, у тому числі на Бахмутському, Авдіївському та Куп’янському. За його відомостями, за добу на фронті відбулося 86 боїв.

РФ зазнає колосальних втрат на нашій території. Загальні втрати ворога на 21 грудня 2023 року становлять вже приблизно 350 270 окупантів.

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