Росіяни за добу втратили десятки артилерійських систем, зазначив Генштаб.

За добу українські воїни ліквідували понад тисячу російських окупантів, і тепер загальні втрати Росії в Україні перетнули нову психологічну позначку - становлять понад 350 тисяч осіб.

Упродовж доби ліквідовано 1080 загарбників (загальна кількість з 24 лютого 2022 року - 350270 осіб), повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. За його даними, загарбники також втратили 20 артилерійських систем, 14 танків, 31 бойову броньовану машину, чотири реактивних системи залпового вогню, 26 безпілотників оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету.

Ще упродовж доби наші захисники "мінусували" п'ять одиниць ворожої спецтехніки та 48 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Супротивники вже тривалий час атакують українських воїнів на низці напрямків фронту, у тому числі на Авдіївському, й отримують "по зубах". 20 грудня прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун розповів, що на Авдіївському напрямку ворог з початку жовтня просунувся на півтора-два кілометри, а втратив майже 25 тисяч вояків.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 20 грудня 2023 року становили приблизно 349 тисяч 190 окупантів.

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