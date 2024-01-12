Аналітики пояснили, чи дозволить окупантам здатність РФ проводити ротації на оперативному рівні підтримувати загальний темп локальних наступальних операцій.

Російські окупанти можуть проводити планові ротації завдяки перевазі на Донбасі і відсутності тиску українських контрнаступів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). "Російські війська утримують ініціативу на всій території Східної України, а відсутність українських контрнаступальних операцій знімає тиск на оперативне розгортання, який раніше частково обмежував здатність росіян проводити ротації", - пояснили ситуацію експерти.

Аналітики припустили, що концентрація всіх боєздатних сухопутних військ РФ в Україні та постійні зусилля окупантів з розгортання сил можуть дозволити росіянам проводити в Україні планові ротації на оперативному рівні.

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В ISW зазначили, що раніше спостерігали боротьбу росіян за проведення ротацій на оперативному рівні з початку повномасштабного вторгнення РФ і до контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року. Як зазначили аналітики, з літа 2023 року ISW не спостерігав масових скарг з боку росіян на відсутність ротацій на всьому театрі бойових дій.

Очевидна здатність РФ генерувати сили зі швидкістю, що дорівнює російським втратам, надає окупантам можливість поповнювати підрозділи, які російське командування відкликало з лінії зіткнення через деградацію, а згодом повертати ці поповнені підрозділи на фронт.

При цьому, як зауважили аналітики, окупанти не перехопили ініціативу на полі бою в Херсонській області, а частини і з'єднання, що діють поблизу українського плацдарму на лівому березі Дніпра, деградують, не докладаючи зусиль для проведення ротацій на оперативному рівні.

В ISW припусили, що здатність РФ проводити ротації на оперативному рівні дозволить російським військам підтримувати загальний темп локальних наступальних операцій на сході України в найближчій перспективі, але неясно, чи зможуть вони проводити ефективні ротації в довгостроковій перспективі або в разі інтенсифікації російських наступальних зусиль чи значної української контрнаступальної операції.

Російські війська проводять в Україні переважно важкі піхотні атаки штурмовими групами, які не обов'язково потребують великої кількості техніки або високого рівня підготовки.

На думку аналітиків, бойовий потенціал окупантів в Україні з часом може погіршитися, тому, незважаючи на ротацію, російські військові не зможуть вести кілька значних наступальних операцій одночасно.

Чисельність окупантів в Україні

Заступник начальника Головного управління військової розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що російські війська в Україні налічують 462 тис. військових, і що це весь сухопутний компонент їхніх сил.

Більшість російських підрозділів в Україні укомплектовані на 92-95% від їхньої передбачуваної повної чисельності, і що розмір російського угруповання в Україні дозволяє йому проводити ротації по всій території військових дій. Скібіцький також заявив, що окупанти відводять у тил підрозділи, чисельність яких становить 50% і повертають їх на фронт після відновлення та поповнення.

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