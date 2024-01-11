Це вже третій фрегат проекту 22350.

Військово-морський флот РФ отримав на озброєння новий фрегат проекту 22350 "Адмірал Головко". Його передали на озброєння Північного флоту Росії.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство "ТАСС", це сталося 25 грудня 2023 року. Корабель уже прибув до пункту постійного базування у Сєвєроморську. Примітно, що фрегат завершив цикл державних випробувань місяцем раніше.

Корабель планували спустити на воду ще в 2017 році. Проте це відклали на три роки через проблеми зі встановленням енергетичної установки. Відомо, що "Адмірал Головко" – це вже третій фрегат проекту 22350 та другий корабель цієї серії.

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Щодо характеристик судна, то кораблі проекту 22350 належать до фрегатів першого рангу тоннажем більше 4,5 тисячі тонн. На борту вони мають чималий арсенал ракетного озброєння, зокрема, фрегат може нести до 16 ракет типу "Калібр", "Онікс". Також ці кораблі можуть нести ракети "Циркон".

Російський флот: останні новини

В Україні знову заговорили про ракету "Нептун", за допомогою якої відправили на дно російський крейсер "Москва". Зокрема, Командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа повідомив, що під час першої спроби застосування ракети було завдано удару по фрегату "Адмірал Ессен", проте тоді "Нептун" не влучив прямо в ціль.

Тим часом росіяни продовжуть перебазування свої кораблів з окупованого Криму до Новоросійська. У Силах оборони півдня кажуть, що поява в акваторії Севастопольської бухти великого десантного корабля може свідчити якраз про те, що це черговий "великий чемодан", куди окупанти "пакують речі".

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