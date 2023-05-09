Крім того, в Інституті зазначили, що російські окупанти, ймовірно, досягли успіхів у західній частині міста.

Російські окупанти дещо просунулися в межах Бахмута на тлі повідомлень про активізацію наступальних операцій "вагнерівців".

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри показують, що російські окупанти, ймовірно, досягли успіхів у західній частині Бахмута.

Крім того, в Інституті спростували дані про те, що деякі чеченські підрозділи "Ахмат" були перекинуті в Бахмут. "ISW не бачив жодних візуальних підтверджень того, що підрозділи "Ахмат" діють в цьому районі", - йдеться в огляді Інституту.

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Також аналітики зазначили, що російські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк. А на заході Донецької області 8 травня російські війська не завдавали жодних підтверджених наземних ударів.

Ситуація в Бахмуті

Ситуація в місті залишається стабільно важкою. Там безперервно йдуть важкі бої. Окупанти не залишають спроб повністю захопити місто.

Вранці в Генштабі повідомили, що найбільш важка ситуація складається в районі Бахмута і Мар'їнки. Так, протягом доби противник активно, але безуспішно атакував у напрямку селища Іванівське та міста Часів Яр, через які йдуть основні шляхи постачання українських військ у Бахмуті.

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