Окупанти зробили понад 40 спроб наступу за вчорашній день.

За вчорашній день українські захисники відбили 42 ворожі спроби наступу на чотирьох оперативних напрямках фронту - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Військові відзначають, що найважча ситуація складається в районі Бахмута і Мар'їнки.

Так, протягом доби противник активно, але безуспішно атакував у напрямку селища Іванівське та міста Часів Яр, через які йдуть основні шляхи забезпечення українських військ у Бахмуті. А на Мар'їнському напрямку українським бійцям довелося відбивати численні атаки агресора на саме місто.

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На Лиманському напрямку основні зусилля наступального угруповання ворога зосередилися в напрямку селища Білогорівка. Під Авдіївкою окупанти наступали на саме місто, а також на селище Первомайське – без успіху.

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У ніч на 9 травня окупанти здійснили серію ракетних обстрілів України. Увечері агресор застосував наземні ракетні комплекси для ударів по прифронтових містах. Ближче до ранку росіяни зробили спробу ракетного обстрілу тилових міст України за допомогою стратегічної авіації.

Безпосередньо на фронті останні дні відзначилися помітним підвищенням активності ворога на Бахмутському напрямку. При цьому агресор не гребує використовувати запальні боєприпаси в межах міської забудови.

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