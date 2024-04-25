За словами президента, таке ж об’єднання союзників має проявлятись на території України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував потребу в допомозі союзників закрити небо України, зазначивши, що об’єднання для захисту Ізраїля продемонструвало реальний ефект.

Про це президент сказав в інтерв’ю Fox News, відповідаючи на запитання, чи не хотів би він, щоб всі ці латки США, Великобританії, Франції та інших держав захищали Україну, як це було з захистом людей Ізраїлю.

"Ми побачили реальний ефект, коли союзники об’єдналися і захищали ізраїльських людей. Після великої масованої ракетної атаки з Ірану ми побачили це. І тому, я думаю, якщо бути справжніми союзниками – Україна та західні країни – теж саме має проявлятись на нашій території: захищати нас, дати нам цей повітряний щит, захистити наших людей", - зазначив Зеленський.

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Він зауважив, що йдеться не тільки про літаки, а загалом про систему ППО.

"Розумієте, йдеться про справжню протиповітряну оборону, справжній обсяг ППО, справжню кількість літаків. Якщо наші союзники мають змогу - і у випадку з Ізраїлем ми це побачили, - тож якщо наші союзники мають таку змогу убезпечити нас, закрити наше небо, то питання не чому, питання – коли", - сказав Зеленський.

Під час інтерв’ю він також зазначив, що для забезпечення справжньої безпеки "на багато днів і років – на десятки років, щоб безпека існувала в майбутньому нашого регіону, ми маємо відтіснити Росію на її територію".

"Якщо ми підтримуватимемо такий діалог, не сильний, не переконливий, якщо ми продовжуватмемо таким чином, нам (Європі) будуть страшенні виклики від Росії", - додав Зеленський.

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль ракетами та дронами-камікадзе. За даними Армії оборони Ізраїлю, було запущено понад 185 безпілотників, понад 36 крилатих та 110 балістичних ракет. Майже 99% з них перехопили, в цьому допомагали союзники.

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