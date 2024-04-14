Постраждали 12 людей, серед них семирічна дитина.

Іран у ніч на 14 квітня атакував Ізраїль, запустивши понад 300 ракет та безпілотників.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на ЦАХАЛ та двох ізраїльських чиновників, що Іран запустив 185 безпілотників і 36 крилатих ракет. Більшість запусків було здійснено з Ірану, хоча невелика частина – з Іраку та Ємену. Іран також запустив 110 ракет класу "земля-земля".

Контр-адмірал Даніель Хагарі, головний речник армії Ізраїлю заявив, що майже 99% повітряних цілей були перехоплені. Він додав, що військово-повітряна база Неватім у пустелі Негев на півдні Ізраїлю зазнала незначних ушкоджень, але продовжує функціонувати.

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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у телевізійній заяві вранці в неділю попередив, що протистояння з Іраном "ще не закінчено".

У Медичний центр Сорока на півдні Ізраїлю загалом доставили 12 людей протягом ночі. Серед них 7-річна дівчинка, яка отримала важкі поранення осколками снаряда. Її прооперувала і зараз вона в реанімації. Вісьмом іншим людям надали допомогу через легкі поранення від осколків. Ще трьох людей доставили через тривогу.

Протистояння Ізраїлю та Ірану - останні новини

Як писав УНІАН, 1 квітня Ізраїль завдав удару по посольству Ірану в сусідній Сирії, внаслідок чого загинув генерал Корпусу вартових ісламської революції.

Західні ЗМІ попередили, що Іран може здійснити масштабний напад на Ізраїль "в найближчі 48 годин".

13 квітня іранський спецназ захопив ізраїльський контейнеровоз у Перській затоці, а вже ближче що до ночі Іран запустив "шахеди".

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