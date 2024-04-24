Ілля Євлаш зауважив, що постійно потрібно поповнювати всі запаси.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, на яке озброєння ППО вже найближчим часом розраховує Україна для захисту неба від ударів Росії. В ефірі телемарафону він зазначив, що Україна очікує на далекобійні ракети та нові установки Patriot для відбиття російських атак.

"Звичайно, перш за все, очікуємо на нові установки Patriot та ракети до них, які є надзвичайно потужною зброєю, особливо у відбитті гіперзвукової зброї. І це різні ракети типу "Кинджал", "Циркон". Звичайно, що це потужна зброя. І балістики, в тому числі, яку ворог останнім часом широко застосовує проти наших міст", - акцентував Євлаш.

Він зауважив, що постійно потрібно поповнювати всі запаси.

Відео дня

"Оскільки ворог протягом останніх місяців наносив великі комбіновані масовані удари, якими намагався виснажити та перевантажити нашу систему ППО. Ми потребуємо поповнити ці запаси", - пояснив Євлаш.

Крім того, Україна очікує на поставку інших систем ППО, зокрема і нашими союзниками.

"Це середнього і малого радіусу дії. Які зможуть не тільки відбивати ракетні атаки, а і здійснювати прикриття. В тому числі, від безпілотних літальних апаратів, наших більш потужніших систем ППО, критичних об’єктів інфраструктури та інших об’єктів, які потребують захисту з повітря", - підкреслив Євлаш.

ППО для України - деталі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону повідомив, що Україна отримає нові комплекси Patriot. Він зазначив, що розмови з цього приводу відбуваються з партнерами кожного дня. Єрмак додав, що партнери говорять не тільки з Грецією та Іспанією, але й з багатьма іншими країнами і найбільше на цю тему ведуть переговори американці, бо "це їхня зброя і, безумовно, від них багато що залежить".

Варто зазначити, що сьогодні, 24 квітня президент США Джо Байден підписав остаточно ухвалену американським Сенатом допомогу Україні.

Також США виділили Україні новий пакет допомоги на $1 мільярд. Відправлення зброї почнеться в найближчі години.

"Буквально за кілька годин, ми почнемо відправляти до України обладнання для ППО, боєприпаси до артилерії та реактивних систем, бронетехніку", - заявив президент США Джо Байден.

Вас також можуть зацікавити новини: