Відбувається збір доказової інформації про вчинення російськими окупантами знущань над українськими громадянами.

В Ізюмі знайшли документацію з конкретними прізвищами російських військових, які знаходились у місті і скоювали воєнні злочини.

Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Він розповів про збір доказів воєнних злочинів у звільненому Ізюмі.

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"Сьогодні знайшли певну документацію конкретних російських військових частин. Знайшли дані щодо особового складу, конкретні прізвища, позивні, мобільні телефони, які дозволять нам стовідсотково ідентифікувати росіян-військовослужбовців, які тут були", - сказав Бєлоусов.

Крім того, за його словами, було вилучено багато комп`ютерної техніки, яка потребує подальшого аналізу.

Він сказав, що додаткові огляди на місцевості продовжаться з метою вилучення доказової інформації з ти місць, де російські окупанти могли катувати або знущатися над українськими громадянами.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області створено 23 мобільні слідчо-прокурорські групи для розслідування воєнних злочинів, скоєних армією Російської Федерації. Ще створено 5 так званих "тематичних груп"" завдання яких полягає у зборі доказів катувань місцевих мешканців.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії та підійшли до Ізюма.

11 вересня українські воїни підняли державний прапор у центрі міста Ізюм на Харківщині. Воно перебувало в окупації з березня.

Мініоборони Росії визнало, що армія РФ відступає із Харківської області.

14 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до звільненого Ізюма й взяв участь у церемонії підняття національного прапора над містом.

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