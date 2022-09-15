Окупанти закрили у підвалі чотирьох дівчат і хлопця після проведення фільтраційних заходів.

У Харківській області звільнено п’ятьох підлітків, яких російські окупанти тиждень утримували у підвалі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"Як виявилося, четверо дівчат та хлопець перебували у підвалі уже 7 днів. Вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за словами президента Володимира Зеленського, станом на ранок 15 вересня загалом на Харківщині деокуповано майже 400 населених пунктів. Президент зазначив, що російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців.

Деокупація Харківщини

Балаклія стала першим містом, із якого почався великий контрнаступ Сил оборони України на Харківщині. Офіційно про звільнення Балаклії повідомив президент Володимир Зеленський 8 вересня.

Після цього Україна деокупувала й низку інших міст області — Куп’янськ та Ізюм.

А уже 10 вересня Командування Сухопутних військ ЗСУ підняло український прапор у звільненій від окупантів Балаклії.

Війська РФ захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією голови Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім виїхав до Росії.

Зараз місто поступово повертається до життя, хоча ще існує загроза ракетних і артилерійських ударів. Зокрема, у Балаклії повернули мобільний зв'язок, а також "Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення: між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.

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