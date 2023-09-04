В КМВА попередили про захід військових у межах одного району столиці.

Київська міська військова адміністрація попередила киян, що з 4 вересня в столиці може сильно "гупати" через нові навчанні ЗСУ.

Йдеться про відточення бойових навичок, яке наші військові запланували у межах Дарницького району. Навчанні відбуватимуться відcьогодні та протягом трьох наступних днів, вказує КМВА.

"Мета - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - зазначається у повідомленні.

Окремо там нагадали, що українцям не слід публікувати відео- і фотоматеріали щодо техніки ЗСУ та інших деталей навчань.

Українка зробила селфі біля ракети й нарвалася на поліцію

Нагадаємо, раніше у скандал через порушення заборони фотографувати місця попадання ракет втрапила українка у Краматорську. Вона зробила "інстаграмне" селфі біля боєголовки й одразу ж "зустрілася" з поліцією.

Йдеться про наслідки обстрілу, який армія РФ реалізувала по Краматорську вдень 2 вересня.

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