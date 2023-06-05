Прем'єр закликав Британію посилити санкції проти Росії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі подякував за лідерство у створенні "коаліції винищувачів" та за готовність навчати наших пілотів.

За словами Шмигаля, "перші групи вже відправлені до Британії". Він також зазначив, що на полі бою ЗСУ переформатовуються під стандарти НАТО, тому під час саміту організації Україна має почути меседжі про майбутнє членство в Альянсі.

Шмигаль закликав Велику Британію посилити санкції проти РФ, зокрема, щодо експорту товарів подвійного призначення, бо це "знекровить російську воєнну машину".

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Прем’єр України наголосив, що Британія бере участь у швидкій відбудові України, зокрема, у відновленні шести мостів у Київській області. Він висловив сподівання на швидку розробку компенсаційного механізму, бо Росія має заплатити за все зруйноване. Шмигаль наголосив, що Україна очікує на залучення ресурсів для відбудови завдяки конференції з відновлення, яка відбудеться у червні в Лондоні.

Винищувачі для Ураїни - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українських пілотів відправлятимуть на навчання керуванню західними винищувачами. За його словами, це відбуватиметься хвилями через високу інтенсивність роботи української авіації на фронті. Одночасно залучити велику кількість пілотів до навчань неможливо. Пізніше стало відомо, що Україна вже сформувала перший список пілотів для навчання.

Раніше Польща та Нідерланди та ще деякі країни висловили готовність навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Україна неодноразово говорила західним партнерам про необхідність надання винищувачів F-16.

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