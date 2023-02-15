Біля крематорію в Сімферопольському районі спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць.

В Криму російські окупанти спалюють своїх загиблих, щоб приховати великі втрати.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, противник продовжує зазнавати втрат, тому, зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання.

"Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово", - повідомляє Генштаб. При цьому уточнюють, що послуги з кремації цивільним не надаються.

Відео дня

Як окупанти позбавляються трупів "двохсотих"

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року попередньо складають близько 139 080 чоловік особового складу.

Як повідомляв УНІАН 9 лютого, російські загарбники в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області облаштували мобільний крематорій для приховування власних втрат на фронті.

Тоді Генштаб повідомляв, що для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві жителі скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

Вас також можуть зацікавити новини: