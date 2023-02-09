Місцеві жителі скаржаться на постійний трупний сморід.

Російські загарбники в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області облаштували мобільний крематорій для приховування власних втрат на фронті.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві жителі скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Мобільні крематорії росіян - що відомо

В квітні стало відомо, що у захопленому і показово знищеному Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії росіянин. У них спалювали тіла жертв російської агресії, яких, за оцінкою влади міста, може бути більш як 20 тисяч.

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В грудні мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомляв про існування мобільного крематорія в Токмаку. Він також інформував, що лікарні на окупованих територіях Запорізької області перевантажені через те, що ворог продовжує зазнавати значних втрат.

Наразі аналогічна ситуація складається на Луганщині. Окупантам вже не вистачає лікарень, через що під лікування військових вже віддали пологові будинки. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сповіщав, що у Новопскові на Луганщині російські окупанти планують будівництво крематорію, бо вже ніде складати трупи своїх вояк.

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