ЗСУ “поліпшили” ще кілька сотень окупантів / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати росіян у війні проти України.

Так, з 24.02.22 по 14.02.23 ворог втратив близько 139 080 військових, 740 осіб ліквідовано за останню добу.

Крім цього, втрати РФ у війні проти України включають:

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  • танків ‒ 3286 (+3); 
  • бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8); 
  • артилерійських систем – 2299 (+9) ; 
  • РСЗВ – 466 (+1); 
  • засобів ППО ‒ 234 (+0);
  • літаків – 298 (+2); 
  • гелікоптерів – 286 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4);
  • крилатих ракет ‒ 857 (+0),
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0) ;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5);
  • спеціальної техніки ‒ 218 (+1).
ЗСУ “поліпшили” ще кілька сотень окупантів / інфографіка УНІАН

Втрати РФ на війні проти України - що варто знати

За останні два тижні Росія зазнала найбільшої кількості втрат живої сили з моменту початку повномасштабної війни. Середній показник за останні сім днів вчетверо перевищує показники за червень-липень 2022 року.

Зокрема, на Вугледарському напрямку була розгромлена елітна 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що для того, аби почалася фінальна стадія війни, потрібно ліквідовувати по 5 тисяч окупантів на день.

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