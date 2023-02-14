Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати росіян у війні проти України.
Так, з 24.02.22 по 14.02.23 ворог втратив близько 139 080 військових, 740 осіб ліквідовано за останню добу.
Крім цього, втрати РФ у війні проти України включають:
- танків ‒ 3286 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8);
- артилерійських систем – 2299 (+9) ;
- РСЗВ – 466 (+1);
- засобів ППО ‒ 234 (+0);
- літаків – 298 (+2);
- гелікоптерів – 286 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4);
- крилатих ракет ‒ 857 (+0),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0) ;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5);
- спеціальної техніки ‒ 218 (+1).
Втрати РФ на війні проти України - що варто знати
За останні два тижні Росія зазнала найбільшої кількості втрат живої сили з моменту початку повномасштабної війни. Середній показник за останні сім днів вчетверо перевищує показники за червень-липень 2022 року.
Зокрема, на Вугледарському напрямку була розгромлена елітна 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що для того, аби почалася фінальна стадія війни, потрібно ліквідовувати по 5 тисяч окупантів на день.