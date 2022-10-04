Під "призов" підпадають навіть студенти очної форми навчання.

У тимчасово окупованих Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній росіяни вже дронами шукають чоловіків призовного віку, в їх число входять навіть студенти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Справа дійшла до студентів очної форми, які сподівались на відстрочку на декілька років, однак "родина решила иначе". Як вирішила вона й те, що чоловіків для примусової мобілізації потрібно шукати ретельніше. Найбільш кмітливими виявилися воєнкоми в Хрустальному, де запустили вулицями міста дронів", - повідомив голова ОВА.

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Він зазначив, що поки чоловіків в так званій "ЛНР" атакують з повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини.

Розповів Гайдай також і про ситуацію в окупованих містах. "Багато чого обіцяли місцевим жителям росіяни, коли захопили названі вище міста. Згадаємо хоча б відновлення централізованого газопостачання упродовж тижня. Втім, минуло вже більше трьох місяців, а в цих населених пунктах навіть до 1 вересня не підготувались. Зокрема, в Сєвєродонецьку ще не працює жодна школа. Звісно, що й 15 жовтня опалювальний сезон ніхто не розпочне", - описав ситуацію Гайдай.

Однак, як зазанчив голова ОВА, окупанти виправдання знайшли - на думку держдуми РФ, відбудова Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної розпочнеться, "як тільки цього дозволить оперативна обстановка".

Водночас, та ж сама оперативна обстановка не заважала упродовж цих місяців організовувати купу масових заходів, а головне – провести так званий референдум.

"Голосувати протягом майже тижня 98% жителів ситуація на фронті не заважала – замінити зайву ділянку водо- чи газопроводу упродовж трьох місяців безпечної можливості не було. Як там в них кажуть: "Оснований для паники нет"", - написав Гайдай.

Ситуація в Луганській області

Окупанти масово тікають з Луганщини на тлі контрнаступу ЗСУ з боку Харківської області. Зокрема, у Сватовому серед окупантів і колаборантів паніка. Зрадники і великі ешелони техніки покинули місто. Крім того, українські військові вже на підступах до Кремінної та на околицях Лисичанська.

Російські війська вийшли з Кремінної разом з колаборантами, але ЗСУ там ще немає.

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