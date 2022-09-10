Крім того, очільник ОВА згадав ще про два міста.

На тлі повідомлень у мережі про ймовірний наступ українських воїнів у Лисичанську очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заінтригував серією публікацій, а потім підтвердив початок операції.

Пости з'явилися у його Телеграм-каналі.

Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині вже наближається й до Луганщини. Першими українських воїнів зустрінуть Сватове та Кремінна.

Відео дня

"Сватове та Кремінна, як у вас справи? Я просто поцікавився", - написав Гайдай.

Згодом він згадав й про Лисичанськ на тлі новин про початок звільнення міста.

"Лисичанськ... чудове українське місто. Ох і роботи буде по відновленню", - написав Гайдай.

Згодом у коментарі "Суспільному" Гайдай підтвердив, що українські воїни вже на околиці Лисичанська.

"Українські військові перебувають на околицях Лисичанська на Луганщині", - сказав він, утримавшись від подробиць.

Пізніше в ефірі телемарафону Гайдай розповів, що окупанти масово тікають з Луганської області.

"Мені відомо, що вони організовано тікають з Луганської області. Які "референдуми"? Тут вже люди пишуть величезну кількість повідомлень: "Будь ласка, швидше заходьте, бо ми хочемо відновлювати Луганську область разом", - сказав Гайдай.

За його словами, у Сватовому серед окупантів та колаборантів паніка. Зрадники та великі ешелони техніки залишили місто. Гайдай констатував, що сьогодні у жителів Луганщини гарний настрій, адже українські воїни вже на підступах до Кремінної та на окраїнах Лисичанська.

Війна в Україні: контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, окупаційні війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, в Харківській області

Армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.

Вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів.

А сьогодні британська розвідка повідомила, що українські частини тепер загрожують Куп'янську і його захоплення буде значним ударом для Росії.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов, звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Радниця голови ОВА Наталія Попова підтвердила, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині. Згодом з'явилася інформація про звільнення Ізюма та Лиману. Генштаб наразі не коментує.

Вас також можуть зацікавити новини: