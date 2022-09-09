Окупаційна влада виганяє містян прибирати сміття з вулиць.

В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку не прибирають сміття з вулиць. Окупаційна влада примушує населення щотижня робити це безкоштовно.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Протягом двох із половиню місяців на пропагандистських телеканалах виходили сюжети про "наведення ладу" на вулицях Сєвєродонецька. Нібито, вивозили сміття, яке зібралося за місяці активних бойових дій, понівечені автівки, прибирали сліди руйнувань будівель", - розповів Гайдай.

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На телекамеру жителів міста запрошували на оплачувані роботи з прибирання районів Сєвєродонецька. Але насправді грошей нікому не платили, а всі роботи завершувалися одразу після вимкнення камери рос-ТВ.

"Гроші скінчилися. Або їх вкрали, що теж недалеко від істини. Купи сміття лишаються у кварталах та на автошляхах міста. Втім, вихід знайдено – окупаційна влада влаштовує "Чисті п’ятниці"!", - повідомив голова ОВА, додавши, що цього разу сєвєродончан не запрошують, а примушують, ще й безоплатно.

"…до акції приєднуються колективи усіх підприємств і установ, які як і усі жителі Сєвєродонецька, щоп’ятниці будуть виходити для прибирання…", – йдеться у повідомленні окупантів.

"Нездатність організувати роботу ЖКГ, неспроможність, хоча б тимчасово, забезпечити місто комунальною технікою, небажання виплачувати зарплати. Що ще сєвєродончанам, які залишилися, подарував "руський мир"? Хіба що вирішувати нічого не потрібно – все вирішать за тебе. Сьогодні п’ятниця – вони починають", - зазначив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Служба безпеки України повідомила про підозру бойовикові, призначеному росіянами так званим "виконувачем обов’язків голови Сєвєродонецька".

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