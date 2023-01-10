Місто наповнене не лише будівельниками з Росії, але й кадирівцями, бурятами та мобілізованими.

У тимчасово окупованому Маріуполі перебувають понад 30 тис. росіян, біля міста вони готують оборонні лінії.

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради з посиланням на міського голову Вадима Бойченка.

За його словами, місто наповнене не лише будівельниками з Росії, але й кадирівцями, бурятами та мобілізованими.

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"Бачимо, що через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Запоріжжя. Вони наповнені мобілізованими та зброєю", - зазначив мер.

За його словами, відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють за трьома напрямками - Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому, а за смугами споруджують будівлі.

"Під виглядом "відновлення" вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди", - вважає Бойченко.

Ситуація в Маріуполі: подробиці

Окупанти перетворюють Маріупольський морпорт на військову базу. Росіяни звільнили з роботи всіх місцевих жителів. Також у місті почалася масова примусова паспортизація. За словами радника мера, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для усіх вчителів, медиків, працівників поліції та державної влади.