У тимчасово окупованому Маріуполі перебувають понад 30 тис. росіян, біля міста вони готують оборонні лінії.
Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради з посиланням на міського голову Вадима Бойченка.
За його словами, місто наповнене не лише будівельниками з Росії, але й кадирівцями, бурятами та мобілізованими.
"Бачимо, що через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Запоріжжя. Вони наповнені мобілізованими та зброєю", - зазначив мер.
За його словами, відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють за трьома напрямками - Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому, а за смугами споруджують будівлі.
"Під виглядом "відновлення" вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди", - вважає Бойченко.
Ситуація в Маріуполі: подробиці
Окупанти перетворюють Маріупольський морпорт на військову базу. Росіяни звільнили з роботи всіх місцевих жителів. Також у місті почалася масова примусова паспортизація. За словами радника мера, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для усіх вчителів, медиків, працівників поліції та державної влади.