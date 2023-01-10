За словами радника мера, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів усіма вчителями, медиками, працівниками поліції та державної влади.

В окупованому Маріуполі стартувала масова примусова паспортизація. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів усіма вчителями, медиками, працівниками поліції та державної влади.

"З 1 березня неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорту. Також акредитацію "ДНР", зауважу, що не РФ, до 1 березня мають пройти судді, адвокати, юристи (вся ланка). При цьому такого "закону" немає, але усно про це попереджено", - заявив Андрющенко.

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Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі у вісім разів зросла смертність. У місті немає води та проблеми з електрикою, а з приходом холодів люди просто замерзають у своїх домівках.

"Ситуація дуже наближена до гуманітарної катастрофи. Дуже великі проблеми з опаленням. Централізоване опалення не відновлено у більшості міста. Приєднані до централізованого опалення максимум 30% людей", - пояснив Андрющенко.

Водночас окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу. Росіяни розпочали роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові.

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