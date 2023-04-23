Зокрема, посилилася робота гелікоптерів супротивника, зазначив радник міського голови Маріуполя.

У тимчасово окупованому Маріуполі активізувалась російська авіація.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "Знову фіксуємо посилення роботи ворожої авіації, зокрема гвинтокрилів. Переважно понад морем через Новоазовський район та далі в напрямку Волноваха-Вугледар", - заявив він.

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Ситуація в Маріуполі - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Петро Андрющенко заявив, що у район Маріуполя прибули нові підрозділи окупантів на заміну тим, кого перекинули в бік Вугледара. В окупованому місті спостерігалось посилення переміщень ворога.

За його інформацією, основні частини окупаційних військ для підкріплень сил рухаються безпосередньо з Новоазовська, оминаючи Маріуполь. Це стало можливо через відновлення окупантами мосту в с. Гранітне Маріупольського району.

При цьому, як зазначив радник, великого переміщення військової техніки останнім часом не спостерігається.

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