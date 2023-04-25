Люди в Маріуполі виживають в умовах безробіття і відсутності допомоги від окупантів.

Місцеві мешканці розповіли, як виживає спустошений та майже вщент знищений окупантами Маріуполь на Донеччині, що перебуває під ворожим контролем з травня 2022 року.

Майже за рік після масованих бомбардувань місто майже не змінилося, розповіла DW Вікторія, яка виїхала з Маріуполя минулої весни, та змушена була відвідати його знову, аби вивезти тата, який потребував лікування.

"У мене сталася істерика - я знову побачила зруйноване місто. Якби у мене вціліло житло, я не знаю, чи змогла би там жити. Скоріш за все - ні. Так, будівництво йде. Але ж вони самі все це й зруйнували! Вони зносять зруйновані будинки, а нові - будують уже на нових місцях", - розповідає жінка.

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За її словами, населення міста скоротилося втричі. Чимало з тих, хто залишається в Маріуполі, просто не мають можливості виїхати і чекає на деокупацію. В місті майже немає роботи, оскільки металургійні заводи "Азовсталь" та Ілліча знищені ворогом. Робота є лише на будівництві (там місцевим зарплати пропонують менші, аніж завезеним з Росії будівельникам), в комунальній сфері й торгівлі. Жодних соціальних виплат немає, а видачу гуманітарної допомоги суттєво скоротили – продуктові набори дають тільки пенсіонерам і дітям. Виплата пенсій відбувається, але для тих, хто отримують російські паспорти, сума вища.

"Спочатку всім пенсіонерам зробили однакові пенсії - 10700 рублів. Потім стали перераховувати українські - помножуючи суму в гривнях на два. А тепер, щоб отримувати російську пенсію, пенсіонери мають отримати російський паспорт. Не хочуть - залишиться та сама пенсія, менша", - каже Вікторія.

При цьому ціни в місті вищі і за російські, і за українські. Наталя, яка живе в передмісті Маріуполя і до вторгнення РФ займалася продажем м’’яса та молока, розповіла, що втратила майже всіх клієнтів – вони або виїхали, або втратили платоспроможність.

"Люди похмурі - видно, що всім важко. Чимало людей спилися. … Спочатку людям платили по 30 тисяч рублів. Потім почали зменшувати зарплату більш ніж вполовину. І ту затримують на півтора місяці. … Якщо будеш працювати неофіційно, із зарплати заберуть податок - 33% на "допомогу державі". Щоб працювати офіційно - треба паспорт. Щоб оформити його - треба вистояти чергу, відновити втрачені документи і перекласти їх російською. Коли знайомий дідусь відновлював документи на машину, йому сказали поставити галочку у графі "іноземний паспорт" зі словами "ви тут іноземці" - бо він прийшов із українським паспортом", – каже жінка.

Наталя описує настрої в селищі як переважно проросійські – люди вірять російській пропаганді про те, що Україні знищила Маріуполь. Водночас, каже вона, є й ті, хто не хоче нічого отримувати від окупантів і навіть не використовує можливість отримати квартиру замість зруйнованої внаслідок обстрілу.

Крім важкої економічної ситуації, Маріуполю загрожує й екологічна криза, каже депутат міськради та екоактивіст Максим Бородін. Він нагадує, що ще до вторгнення Росії повітря і ґрунт в місті були забруднені через промисловість, і тепер невідомо, чи стежать росіяни за станом територій, що були відведені під зберігання небезпечних відходів. Також є проблеми з каналізацією, оскільки окупанти відновили водопостачання, не лагодивши затоплені каналізаційно-насосні станції.

Маріуполь в окупації - останні новини

Російські загарбники активізують зусилля з незаконної мобілізації мешканців окупованого міста на війну проти України. На початку місяця Маріупольська міська рада повідомила, що викладачі окупованих вишів отримали вказівку сповістити студентів про необхідність стати на "військовий облік". Незабаром стало відомо, що главарь "ДНР" Денис Пушилін видав наказ про "призов" чоловіків 1996-2005 років народження.

Водночас активно проводиться пропагандистська робота. Представники російських військ проводять школярам уроки, зокрема, зі стрільби, навчаючи дітей вбивати.

Через недоступність медичних послуг в окупованому місті продовжує зростати смертність, збільшуються в розмірах цвинтарі.

Також ворог продовжує знищувати докази власних воєнних злочинів та перетворювати територію міста на пустелю. До середини квітня було знесено 29 житлових багатоповерхівок, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

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