Місцевих жителів у місті 50-60 тисяч.

Російські окупанти масово звозять людей у Мелітополь з інших тимчасово захоплених територій. Вони заселяють їх у порожні будинки на території міста та навколишніх сіл. А в окремих місцях рашисти намагаються вибудовувати оборону.

Такою інформацією поділився мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. Міський голова заявив: "Цивільне населення, саме жителі Мелітополя: точно більше половини, більше 50-60% виїхало, зараз залишається 50-60 тисяч. Але, з іншого боку, є величезна кількість тих людей, які приїхали в Мелітополь — з Донецької області, з Херсонської області. І звичайно ж, гауляйтери і окупанти".

За словами мера, рашисти заселяють цілі села поблизу міста. У кожен населений пункт приїжджають по 200-300 осіб, яких розміщують в чужих будинках. Тому людей в Мелітополі і навколо нього вистачає, але це не місцеві жителі.

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Окремо Федоров розповів, як окупанти намагаються вибудувати оборону в районі міста. Вони змусили людей виселитися з Полянівки в Інші населені пункти. Потім в село доставили бетонні плити, які вивезли з території водоканалу. Ворог намагається спорудити тут форпост для оборони під час контрнаступу ЗСУ.

Ситуація в Мелітополі: останні дані

ВСУ вдарили по окупантах у Мелітополі 3 листопада. Українські захисники знищили особовий склад і техніку рашистів, а також порушили їх логістику на запорізькому та Херсонському напрямках.

За даними місцевих ЗМІ наприкінці жовтня в місті пролунав вибух біля бізнес-центру так званого "губернатора" окупованої частини Запоріжжя Євгена Балицького. В результаті поранення отримав місцевий колаборант Анатолій Ісаков з числа колишніх міліціонерів.

Як повідомив Федоров 1 листопада, рашисти почали вивозити дітей з Мелітополя до Росії під приводом "канікул". А старшокласників у школі вчать використовувати автомати.

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