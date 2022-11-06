У школах окупованого Мелітополя день починається з обшуку.

Російські окупанти мають наміри створити в Мелітополі так звану "юнармію". Школярів учать поводитися зі зброєю.

Як повідомив в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, дітей готують до добровольчих батальйонів.

"У школах день починається з обшуку. У школах вони старшокласників з 9 класу починають привчати використовувати автомати, і це роблять для того, щоб готувати їх до якихось добровольчих батальйонів", — розповів Федоров.

Відео дня

Він додав, що у технікумах і університетах окупанти вже починають створювати формування, які називають "юнармія".

"Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії". Жодного обличчя не показали", — зазначив мер Мелітополя.

Ситуація в Мелітополі: що відомо

Як повідомлялося раніше, окупанти в Мелітополі оголосили канікули у школах та вивозять українських дітей до різних регіонів Росії. Також у місті масово вводиться військова цензура.

Крім того, мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що вчителі-колаборанти з Мелітополя "відчули запах смаженого і тікають зі шкіл". За його словами, у навчальних закладах у російських окупантів тотальна нестача кадрів.

Водночас окупанти продовжують мобілізацію на окупованих територіях. Станом на середину жовтня вже три тисячі мешканців Мелітополя були примусово мобілізовані до російських "добровольчих" батальйонів.

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