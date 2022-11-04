У Голій Пристані знищено 18 окупантів, в Енергодарі поранено близько 20 окупантів, а в Мелітополі - близько 50 загарбників.

Російські окупанти продовжують нести втрати особового складу у Херсонській і Запорізькій областях.

Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищено та 2 - поранено", - йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

2 листопада у районі міста Енергодар Запорізької області знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Крім того, 3 листопада, у місті Мелітополь, було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.

Разом з тим, за наявною інформацією, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру.

"Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області. Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. Хоч просування українських сил все ще уповільнено дощовою погодою, це не заважає захисникам "виносити" склади й бази окупантів у глибокому тилу.

Дефіцит техніки й боєприпасів у росіян підтверджують як самі окупанти, так і західні аналітики.

Тим не менше російське командування продовжує безглузді штурми на Бахмутському, Авдіївському й Новопавлівському напрямках, де, згідно з інформації Генштабу, точаться найважчі бої.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Росія досі не визначилась з долею Херсона. На правому березі Дніпра досі знаходяться десантники і морські піхотинці. Водночас на сході РФ зосередила недостатню кількість мобілізованих.

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 840 російських окупантів та 28 бронемашин - "не рекорд, але потужно". Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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