Загарбники просунулися у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки.

На Донеччині тривають бої за населений пункт Нью-Йорк, російські загарбники просунулись у кількох пунктах. Про це йдеться в оновлених даних аналітичного проекту Deep State.

"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки. Тривають бої в Нью-Йорку", - відзначили аналітики.

Одночасно відзначається, що дані про ситуацію на Курщині будуть оновлені вже завтра.

Відео дня

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня стало відомо, що росіяни окупували Миколаївку Донецької області. Також тоді ворог просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного на Донеччині.

13 серпня стало відомо, що загарбниками було окуповано ще три населені пункти - Лисичне, Іванівку, Свиридонівку Покровського району Донецької області. Тоді російські окупанти просунулися у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького.

Аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вважає, що ситуація для Збройних Сил України у Донецькій області є катастрофічною. Армія РФ підійшла до Покровська на 7-8 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: