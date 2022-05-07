Шахрай брав передоплату і зникав.

В Одесі чоловік привласнив чужі гроші за "оренду" житла своєї знайомої, яка поїхала з міста через війну.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Відзначається, що жінка поїхала з Одеси в безпечне місце, а ключі від будинку залишила знайомому і попросила доглянути за житлом.

При цьому, 42-річний чоловік вирішив підзаробити і розмістив на одному з інтернет-сервісів оголошення про оренду будинку за привабливо низькою ціною.

Зловмисник демонстрував житло людям і отримував від них передоплату, однак заселяти не поспішав, пояснюючи це необхідністю його доукомплектувати побутовою технікою, після чого зникав.

Ошукані жителі різних регіонів, зневірившись, почали звертатися за допомогою в поліцію. Правоохоронці розшукали одесита і з'ясували, що всього за кілька днів він встиг обдурити п'ятьох громадян, взявши у них від 500 грн до 3 тис. грн.

У фігуранта вилучили частину отриманих протиправним чином грошей, кілька банківських і сім-карт, смартфон і ключ від будинку. На даний час йому інкримінується вчинення шахрайства, передбаченого ч.1 СТ. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі розповіли, з якої зброї росіяни обстрілюють місто.

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