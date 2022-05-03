В Одесі зберігається великий ризик повітряних ударів.

Росіяни обстрілюють Одесу з території тимчасово окупованого Криму, там вони випускають ракети з комплексу "Бастіон".

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі інформаційного телемарафону.

Спікер Одеської ОВА зауважив, що зберігаються загрози нових ракетних ударів по Одесі. Адже російські окупанти не мають моральних перешкод та не зважають на те чи цивільний об’єкт, чи військовий. Вони стріляють та вбивають мирних людей.

"Росіяни стріляють та вбивають мирних людей. Обстріли ведуться з території тимчасово окупованого Криму. Саме звідти ворог випускає ракети з комплексу "Бастіон". Це дуже потужні та швидкі ракети, які летять на дуже низькій висоті. Нашим силам ППО іноді буває складно їх розпізнати та завчасно відреагувати. Тому, на жаль, іноді сигнал повітряної тривоги лунає за декілька секунд до влучення", - сказав Братчук.

Спікер Одеської ОВА додав, що підліток, який загинув вчора в результаті ракетного обстрілу Одеси, намагався врятувати літніх людей.

"Він побіг сповістити мешканців, які не мають відповідного додатку у мобільних телефонах, про загрозу обстрілу. В результаті, людей врятував, а сам, на жаль, загинув. Як герой", - підкреслив Братчук.

Він додав, що над Одесою збили безпілотник росіян.

"Сьогодні над Одесою наші сили ППО збили ворожий безпілотник типу "Форпост". Його особливість в тому, що він не тільки може проводити розвідку на висоті до п'яти кілометрів, але й несе на собі засоби ураження. Тобто, може атакувати той чи інший об’єкт та вбивати мирних цивільних громадян", - зазначив Братчук.

Як відомо, 2 травня, внаслідок ракетного удару російських військових сил по Одесі, загинув 14-річний хлопець і поранена 17-річна дівчина, ракета влучила у гуртожиток. Жодних військових об'єктів там не було.

Сьогодні вранці, 3 травня, військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" ЗСУ знищені в Одеській та Миколаївській областях російські безпілотники "Форпост" і "Орлан-10" відповідно.

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