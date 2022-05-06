Місцевих мешканців закликають залишатися в укриттях, адже ситуація все ще небезпечна.

Ввечері 6 травня російські окупанти завдали чергових ударів по Одеській області. Повітряна тривога лунає й досі.

Про це повідомляє "Думская".

"В Одесі чутно вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укритті", – йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо про вибухи в Одеській області. Влада наразі не підтвердила та не спростувала цю інформацію.

Росіяни обстрілюють Одесу з території тимчасово окупованого Криму, там вони випускають ракети з комплексу "Бастіон". Адже російські окупанти не мають моральних перешкод та не зважають на те чи цивільний об’єкт, чи військовий. Вони стріляють та вбивають мирних людей.

Як відомо, 2 травня, внаслідок ракетного удару російських військових сил по Одесі, загинув 14-річний хлопець і поранена 17-річна дівчина, ракета влучила у гуртожиток. Жодних військових об'єктів там не було.

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