Населення Одеси закликають не відвідувати пляжі, оскільки це небезпечно для життя / фото REUTERS

В Одесі на узбережжя штормом винесло ворожу міну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"В результаті шторму на пляж Одеси винесло ворожу морську міну", - сказав він.

За його даними, завтра, 15 травня, вибухотехніки знищать її просто на місці, на узбережжі. Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що іншим шляхом знешкодити боєприпас неможливо.

Марченко вчергове закликав населення не відвідувати пляжі, оскільки це небезпечно для життя.

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Як повідомляв УНІАН, в головному управлінні ДСНС в Одеській області попередили, що одеські пляжі досі заміновано для зупинки потенційного наступу ворога з моря. Будь-яка інформація про те, що територію почали очищати від бомб, - це фейк.

Рятувальники підкреслили, що пересуватися набережними територіями та пляжами суворо заборонено: вони залишаються замінованими. Всю подальшу інформацію про це потрібно отримувати тільки з офіційних джерел.

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