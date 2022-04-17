Одеські пляжі все ще заміновані для зупинки потенційного наступу ворога з моря. Будь-яка інформація про те, що територію почали очищати від бомб, — це фейк.
Відповідну заяву зробили в головному управлінні ДСНС в Одеській області.
"Терміново! До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в декотрих телеграм-каналах, з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі. Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили!", — написали в ДСНС.
Рятувальники підкреслили, що пересуватися набережними територіями і пляжами суворо заборонено — вони залишаються замінованими. Всю подальшу інформацію про це потрібно отримувати тільки з офіційних джерел.
Нагадаємо, тиждень тому в Міністерстві внутрішніх справ припускали, що російські окупанти можуть спробувати наступати на Одесу. Зараз ворог продовжує обстрілювати область, але ситуація контрольована.
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