По Кіровоградській області ворог випустив п'ять ракет з літака ТУ-22М3.

Російські війська атакували в суботу зранку низку українських регіонів на сході й півдні країни.

Обстріл Харкова

Вранці 23 липня мер Харкова Ігор Терехов підтвердив кілька прильотів по місту. За попередніми даними, йдеться про 5 постраждалих та одного загиблого.

Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що атаку противник здійснив з реактивних систем залпового вогню по Основ'янському району.

На місці працюють рятувальники.

Атака на Миколаїв

Неспокійно ранок суботи почався й для мешканців Миколаєва. Близько 4:30 пролунала серія потужних вибухів в одному з районів міста. Попередньо - без жертв.

За словами голови ОВА Віталія Кіма, ворог завдав по Миколаєву ударів шістьма ракетами С-300. Інші влучили по околицях.

Удар по Кіровоградській області

Росіяни випустили 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літаків ТУ-22М3).

Як зазначив очільник області Андрій Райкович, окупанти вдарили в інфраструктурні об'єкти за містом. Є приліт по аеродрому та одному з об'єктів "Укрзалізниці".

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська, як і раніше, зосередились на захопленні всього Донбасу.

Протягом 22 липня ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України.

Як йдеться у матеріалі Forbes, найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

ЗСУ ліквідували вже 39 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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