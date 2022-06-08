Влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу.

В Одесі за підпали волонтерських центрів судять жителя Придністров'я.

Про це повідомив у Facebook голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні в Одесі судять терориста з Придністров'я, який організував спотворення наших пам'ятників і підпали волонтерських центрів. Той факт, що для дестабілізації ситуації в Одеському регіоні використовують жителів Придністров'я, показує, що влада окупантів руками невизнаних республік виконує брудну роботу, перекладаючи на них відповідальність за ці злочини", - сказав Марченко.

За його словами, подібне зараз відбувається і в "ДНР", де, згідно з "законами" цього незаконного утворення, військовослужбовцям ЗСУ та волонтерам загрожує смертна кара.

"По суті, ці злочини виконують звичайні терористи. Тому наша боротьба - це боротьба за можливість мати вільну європейську країну, де над таким свавіллям буде панувати закон", - акцентував голова ОВА.

Нагадаємо, в Одесі затримано зловмисника, який продавав гуманітарну допомогу військового призначення.

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