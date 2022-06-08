Чоловік переїхав в Україну 22 роки тому. Коли почалася війна, родичі, що живуть в Росії, кликали його додому, проте він відмовився.

В Одесі чоловік публічно спалив свій паспорт громадянина Росії.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що бюро веде системну перевірку громадян Російської Федерації, які проживають в Україні, щодо їх можливої причетності до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Більшість росіян, які проживають на території України, засуджують безпідставну агресію Росії проти нашої країни.

"Так, житель Одеси на знак протесту публічно спалив свій паспорт громадянина Росії, щоб ніколи не мати нічого спільного з рашистами", - сказано в повідомленні.

Він заявив, що не підтримує політику РФ, категорично проти вторгнення окупантів в Україну.

"Я вважаю, що цей паспорт громадянина Росії мені не потрібен", - заявив він.

За даними ДБР, цей чоловік - уродженець Магадана, переїхав в Україну 22 роки тому. Коли почалася війна, родичі, що живуть в Росії, кликали його додому, проте він каже, що вони "зомбовані" і відмовився повертатися.

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