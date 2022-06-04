Зловмисник підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС та приймав допомогу від небайдужих українців.

В Одесі затримано зловмисника, який продавав гуманітарну допомогу військового призначення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що прокуратура, поліція та СБУ припинили незаконну діяльність так званого "Центру гуманітарної допомоги", через який здійснювався продаж гуманітарної допомоги військового призначення.

"Встановлено, що керівник "Центру гуманітарної допомоги", створеного на базі благодійного фонду, з метою наживи налагодив продаж гуманітарки", - повідомили в прокуратурі.

Так, з лютого по червень він підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безкоштовну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема, шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розвантажень, медичних турнікетів і т. д.

Чоловіка затримано під час чергового незаконного продажу за майже 500 тис. грн медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, керівник великого благодійного фонду організував поставки від міжнародних донорів в Україну касок, бронежилетів, медичного та іншого приладдя нібито для потреб армії. Однак, попри обіцянки закордонним благодійникам передавати гуманітарний вантаж за призначенням, він все це продавав.

У ході невідкладних обшуків автомобілів, житла, офісного та складського приміщень благодійної організації вилучено захисні каски, аптечки, розгрузки, бронежилети та іншу гуманітарну допомогу, а також гроші, отримані за її незаконний продаж.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертвувань або безоплатної допомоги, вчинене в особливо великому розмірі під час воєнного стану. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі чоловік застосував гранату під час затримання: постраждали троє правоохоронців.

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