За допомогою програми Telegram чоловік провадив розвідувальну діяльність.

В Одесі затримано підозрюваного у коригуванні ворожого вогню.

Про це заявив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, зазначивши, що в регіоні триває контрдиверсійна робота, яка дає свої результати.

"За допомогою програми Telegram він провадив розвідувальну діяльність", - сказав Братчук. За його даними, підозрюваний листувався з військовими країни-агресора, надавав їм дані про кількість і розташування ЗСУ, військову техніку, роботу нашої ППО, а також коригував ворожий вогонь.

Наразі проводяться оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, на Одещині нейтралізували мережу інтернет-агентів РФ та затримали спільницю окупантів. Жінка фотографувала військових та інфраструктуру міста.

Під час обшуків на місцях проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні термінали з доказами підривної діяльності. Проводяться слідчі заходи.

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