У Міноборони Російської Федерації анонсують нові авіаудари по Одесі забороненою зброєю.
Про це йдеться в повідомленні відомства країни-агресора.
Так, окупанти заявляють, що в Одесі готується "чергова провокація" із запланованим вбивством мирних жителів (у тому числі неповнолітніх) і цілеспрямованому руйнуванні цивільної інфраструктури з використанням заборонених міжнародними угодами касетних боєприпасів.
"Планується провести інсценування поразки одного з соціальних об'єктів, де заздалегідь підготовлена "масовка" (до 30 чоловік) з числа антиросійських активістів, які виступатимуть у ролі загиблих і постраждалих", - заявляють в Міноборони окупантів.
У відомстві також заявляють, що всім учасникам "постановки" виплатять грошову винагороду.
Нагадаємо, кількість загиблих у результаті ракетного удару по житловому будинку і базах відпочинку в Білгород - Дністровському районі досягла 19 осіб.