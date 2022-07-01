У відомстві країни-агресора заявляють, що всім учасникам "постановки" виплатять грошову винагороду.

У Міноборони Російської Федерації анонсують нові авіаудари по Одесі забороненою зброєю.

Про це йдеться в повідомленні відомства країни-агресора.

Так, окупанти заявляють, що в Одесі готується "чергова провокація" із запланованим вбивством мирних жителів (у тому числі неповнолітніх) і цілеспрямованому руйнуванні цивільної інфраструктури з використанням заборонених міжнародними угодами касетних боєприпасів.

"Планується провести інсценування поразки одного з соціальних об'єктів, де заздалегідь підготовлена "масовка" (до 30 чоловік) з числа антиросійських активістів, які виступатимуть у ролі загиблих і постраждалих", - заявляють в Міноборони окупантів.

У відомстві також заявляють, що всім учасникам "постановки" виплатять грошову винагороду.

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті ракетного удару по житловому будинку і базах відпочинку в Білгород - Дністровському районі досягла 19 осіб.

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