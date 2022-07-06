Жінка фотографувала військових та інфраструктуру міста.

На Одещині нейтралізували мережу російських інтернет-агентів.

Про це повідомили журналістам в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

Зазначається, що співробітники СБУ нейтралізували мережу російських інтернет-агентів, до складу якої входило 5 осіб. Вони розганяли через соціальні мережі деструктивні повідомлення, в яких заперечували військові злочини загарбників.

Під час обшуків на місцях проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні термінали з доказами підривної діяльності. Проводяться слідчі заходи.

Окрім цього, в Одесі затримали ймовірну спільницю окупантів, яка фотографувала військових та інфраструктуру міста. Як повідомила журналістам прес-секретар Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко, учора у Приморському районі Одеси підозріла знімала, як працюють військовослужбовці.

Крім того, фотогалерея в телефоні ймовірної спільниці окупантів містила знімки інфраструктури міста. На відповідні запитання поліцейських жінка не дала жодної відповіді. Її передали представникам відповідних відомств.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що помічник українського нардепа працював на ФСБ, але кара його наздогнала.

Вас також можуть зацікавити новини: