Озеро висихає, а аквакультурні підприємства зазнають збитків.

В Одеській області через війну озеро Саф'яни опинилося на межі знищення.

Про це журналістам повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Зазначається, що 22 червня начальник управління Держрибагентства в Одеській області Микита Коренєв відвідав аквакультурні підприємства та спеціальні товарні рибні господарства півдня Одеської області.

Зокрема, Коренєв зустрівся з директорами великих підприємств "Придунайська Нива" і "Ново-Некрасовський", які займаються вирощуванням рибопосадочного матеріалу в Одеській області.

У патрулі підкреслили, що брак фінансів – головна проблема аквакультурних підприємств. Дорога електроенергія, корми, складнощі з постачанням у воєнний час заганяють підприємства у все більшу кризу.

"А з початком війни майже зник попит на малька і личинку. На жаль, ми зіткнулися з ще однією проблемою, яка вимагає негайного вирішення. Озеро Саф'яни - на межі екологічної катастрофи. Суб'єкти господарювання не можуть в повному обсязі вести роботу, тому що озеро зменшується на очах", - сказав Коренєв.

Він має намір звернутися за допомогою в Державне агентство водних ресурсів України та інші організації, щоб врятувати водойму від зникнення.

Довідка УНІАН. Саф'яни - озеро в Ізмаїльському районі Одеської області, в пониззі річки Дунай. Площа озера змінюється від 250 до 420 га. Температура води влітку до 25-26°C, взимку озеро замерзає. Вода озера використовується для зрошення.

Вас також можуть зацікавити новини: