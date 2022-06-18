Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 18 червня, відвідав опорні пункти Нацгвардії в Одеській області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час робочої поїздки до Одеської області Зеленський оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС.

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

"Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я", - зазначив він.

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.

Як писав УНІАН, раніше сьогодні з робочим візитом відвідав Миколаївську область, де провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Зокрема, йшлося про відновлення водопостачання обласного центру, яке будо ускладнене через пошкодження мереж водогону внаслідок ворожих обстрілів.

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