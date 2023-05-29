Ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136", із яких три знищено над Миколаївщиною, ще один - над Одещиною.

В Одесі під час нічної атаки дронами-камікадзе сталося влучання в портову інфраструктуру, спалахнула пожежа. Як повідомили в оперативному командування "Південь", під час нічної масованої атаки ворог спрямував по півдню України дрони типу "Shahed-131/136".

"Три з них знищено в небі над Миколаївщиною, ще один - над Одещиною. Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа", - розповіли військові.

Зазначається, що пожежу оперативно ліквідовано. Наразі уточнюється Інформація про масштаб руйнувань.

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Як уточнили в Одеській районній військовій адміністрації, дронами-камікадзе було атаковано Одесу та Одеський район.

"На жаль, було влучання ударними БПЛА по обʼєкту портової інфраструктури в Одесі. На разі, на місці події, працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

В той же час в командуванні "Південь" запевняють, що поки уточнюють, чому саме сталася пожежа – через падіння уламків збитого дрону чи він зумів прорватися до призначеної цілі.

Оновлено о 8:20. Як уточнила керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пожежа сталася через влучання уламків внаслідок повітряного бою.

Нічна атака проти України

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Україну десятками дронів-камікадзе та крилатими ракетами. В Одесі люди чули вибухи в різних районах міста.

Як повідомили в Київскькій міській військовій адміністрації, загалом було збито щонайменше 40 повітряних цілей, але це лише попередня інформація. Падіння уламків спричинило невеликі руйнування зокрема в столичному регіоні.

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