В одному із танкових батальйонів російських окупантів станом на 12 січня залишилось 10 танків та близько 30 військових.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00. "Противник продовжує щоденно зазнавати втрат у живій силі", - наголосили у Генштабі.
Так, 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.
"За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників", - йдеться у зведенні.
Крім того, за добу українські війська відбили атаки російських окупантів в районах 14 населених пунктів на Донбасі.
Йдеться про Макіївку та Білогорівку на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівку, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївку, Новобахмутівку, Красногорівку, Водяне, Майорськ і Мар’їнку Донецької області.
Також атаки були відбиті в районах Макіївки і Білогорівки Луганської області.
Ситуація на Донбасі
В даний час на Донбасі тривають запеклі бої. Найважча ситуація зберігається в районі Бахмута і Соледара. Так, офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перемкнулася на Соледар.
Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що російським окупантам не вдасться оточити та захопити місто, де точаться запеклі бої.