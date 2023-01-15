Також 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.

В одному із танкових батальйонів російських окупантів станом на 12 січня залишилось 10 танків та близько 30 військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00. "Противник продовжує щоденно зазнавати втрат у живій силі", - наголосили у Генштабі.

Так, 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового.

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"За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників", - йдеться у зведенні.

Крім того, за добу українські війська відбили атаки російських окупантів в районах 14 населених пунктів на Донбасі.

Йдеться про Макіївку та Білогорівку на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівку, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївку, Новобахмутівку, Красногорівку, Водяне, Майорськ і Мар’їнку Донецької області.

Також атаки були відбиті в районах Макіївки і Білогорівки Луганської області.

Ситуація на Донбасі

В даний час на Донбасі тривають запеклі бої. Найважча ситуація зберігається в районі Бахмута і Соледара. Так, офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перемкнулася на Соледар.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що російським окупантам не вдасться оточити та захопити місто, де точаться запеклі бої.

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