На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Тривають важкі бої за Соледар, де українські воїни цілодобово відбивають атаки ворога, окупанти наступають ще на чотирьох напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 18.00 щодо російського вторгнення.

"Противник не полишає своїх намірів повністю захопити Донецьку область. З цією метою зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Тривають важкі бої за Соледар. Наші воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат. Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському - обороняється", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що Республіка Білорусь продовжує брати участь у російській агресії проти нашої держави, надаючи свою територію та повітряний простір для завдання ударів, а також боєприпаси та матеріально-технічні засоби.

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Протягом доби окупанти обстріляли з різних видів зброї населені пункти Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон та Дмитрівка Миколаївської області, є постраждалі серед мирних жителів.

"З метою посилення оборонних спроможностей своїх підрозділів на лівобережній Херсонщині, ворог проводить передислокацію. Відзначається переміщення особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів", - зазначають в Генштабі.

Бої за Соледар – актуальне

Росіяни продовжують спроби штурму позицій ЗСУ у Соледарі, не рахуючись з власними втратами. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, ворог веде бої фактично на руїнах.

Українська армія утримує місто, героїчно відбиваючи атаки російських сил, зокрема "вагнерівців".

Держдеп США погоджується, що захоплення міста "дорого обійшлося" росіянам, і це, вважають американці, також розуміють у Кремлі.

За словами бійця ЗСУ Петра Волощенка, станом на вечір 13 січня армія ворога просунулась у "певну частину" Соледара, але перебуває під постійним вогневим ураженням ЗСУ.

Також Волощенко зауважив, що Соледар виявився для росіян незручним для ведення міських боїв, ворог не може підтягнути свою важку техніку, відбиваючи вогонь українських захисників далекобійною артилерією.

З'явилися численні фото і відеопідтвердження того, що Пригожин буквально закидає позиції ЗСУ "м'ясом". Ще недавно в мережі гуляв кадр усіяного трупами російських солдатів поля десь на Бахмутському напрямку.

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