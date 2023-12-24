Напередодні Різдва у тимчасово окупованих містах Запорізької області було "по-святковому" гучно.

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері в неділю, 24 грудня, пролунали гучні вибухи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Гучно по всіх района міста. Спроба приховати під феєрверк була. Про ППО було. А ми з'ясовуємо деталі Свят Бавовни", - написав чиновник.

У свою чергу мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у Токмаку пролунали три потужні вибухи.

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"Токмак зустрічає Святвечір. Три гучних вибухи чуло все місто. Окупанти знову звітують, що всі ракети "знищено".Тільки не уточнюють чим - технікою чи БК", - зазначив Федоров.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Напередодні російські окупанти запускали балістику з Криму. Про це розповів речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, з території тимчасово окупованого півострову було запущено ракети в напрямку Кропивницького. При цьому запущені ракети "не досягли своїх цілей".

Також напередодні УНІАН повідомляв про масований удар РФ по Херсону. Внаслідок атаки є загиблий. Крім того, було поранено семеро людей, серед них - 15-річна дитина. При цьому окупанти вдарили по критичній інфраструктурі міста, що призвело до прориву газових мереж. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився один з медичних закладів.

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