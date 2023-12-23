Водночас, ворожі ракети не досягли своїх цілей.

Російські загарбники з окупованого Криму запускали балістику в напрямку Кропивницького.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного марафону.

"Поки інформація перевіряється. З вечора були "шахеди". Було запущено 7, а потім ще 2. Дев'ять із 9 було знищено. А щодо балістики: з території Криму було запущено ракети в напрямку Кропивницького. Попередньо: там без наслідків. Скажімо, ці ракети, які були запущені, не досягли своїх цілей", - сказав Ігнат.

Вибухи в Україні сьогодні

Як повідомляв УНІАН, вранці суботи, 23 грудня, у Кропивницькому та Кривому Розі прогриміли вибухи.

у Кривому Розі пролунав вибух до увімкнення сигналу повітряної тривоги. За даними місцевих пабліків, у місті чули звуки повторних вибухів.

Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко прокоментував інформацію щодо вибухів у місті. За його словами, ситуація контрольована. У Кривому Розі все добре. Уточнень немає.

Натомість "Суспільне" повідомило про гучні вибухи у Кропивницькому. Згодом місцеві пабліки повідомили про повторні вибухи. За даними деяких моніторингових каналів, на околиці міста збили російську ракету.

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