Вибух стався біля штабу організації, яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму.

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області біля штабу колаборантів пролунав вибух.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Окупований Бердянськ. Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", яка активно бере участь в підготовці до псевдореферендуму, сьогодні зранку щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає. Схоже хтось невдало викинув недопалок", - йдеться у повідомленні.

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Між тим, як повідомляє Telegram-канал "Бердянск Сейчас", вибух стався в будинку на проспекті Східному, 102, де розміщувався головний центр з організації псевдореферендуму (раніше в цьому офісі розміщувалася торгово-промислова палата). Також горів штаб окупантів на бульварі Шевченка.

Видання зазначило, що це була робота українських партизанів. За попередніми даними, постраждалих серед цивільних немає.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у місті Бердянськ Запорізької області, яке захопили російські окупанти, стався вибух біля міського відділу поліції, який контролюють росіяни.

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