Окупанти провалили паспортизацію міста.

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники роздали паспорти громадян Російської Федерації 800 особам.

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

Такі "провальні" дані наводяться за період з липня до кінця серпня.

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"Зауважимо, що до війни в місті мешкало приблизно 113 тисяч осіб, з них 88 тисяч дорослого населення. Тобто російський паспорт за два місяці отримало менше відсотка мешканців. Такі цифри найкраще ілюструють рівень підтримки окупантів з боку місцевих", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що паспортизацією мешканців окупованих населених пунктів росіяни намагаються "легалізувати" загарбницьку війну.

Раніше у Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія на тимчасово окупованих територіях видає паспорт за спрощеною процедурою. Ці документи не дають власникам такі ж права, які є у росіян.

Як повідомляв голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич, російські загарбники намагаються купити "голоси" мешканців Херсонщини за паспортні дані. Це необхідно їм для організації псевдореферендуму.

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