У місті Бердянськ Запорізької області, яке захопили російські окупанти, стався вибух.
Вибух у Бердянську трапився біля міського відділу поліції, який контролюють супротивники, повідомив СтратКом ЗСУ у своєму каналі в Telegram.
"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
В українській армії не розкрили деталі вибуху в місті.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися на територію України. Супротивники атакували воєнні і цивільні об'єкти й брали під контроль населені пункти. Зокрема, загарбникам вдалося взяти під контроль Бердянськ.
Журналісти дізналися, що місто залишилось без газу, вночі там лунають звуки вибухів та пострілів, є постійні перебої зі зв'язком, і майже вся молодь виїхала на територію, підконтрольну Україні.