В українській армії не розкрили подробиці інциденту у місті.

У місті Бердянськ Запорізької області, яке захопили російські окупанти, стався вибух.

Вибух у Бердянську трапився біля міського відділу поліції, який контролюють супротивники, повідомив СтратКом ЗСУ у своєму каналі в Telegram.

"У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

В українській армії не розкрили деталі вибуху в місті.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися на територію України. Супротивники атакували воєнні і цивільні об'єкти й брали під контроль населені пункти. Зокрема, загарбникам вдалося взяти під контроль Бердянськ.

Журналісти дізналися, що місто залишилось без газу, вночі там лунають звуки вибухів та пострілів, є постійні перебої зі зв'язком, і майже вся молодь виїхала на територію, підконтрольну Україні.

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