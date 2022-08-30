У Херсоні вранці у вівторок, 30 серпня, пролунали вибухи, у місті чути автоматні черги.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Постріли з пістолетів та автоматів, а також з підствольних гранатометів чули одразу в кількох районах.
"Перестрілка з великою кількістю учасників", - заявляють очевидці.
Херсонське видання "МОСТ" пише про вуличні бої у Таврійському і Північному мікрорайонах.
Війна в Україні: актуальні дані
29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.
Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.
Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.
Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.